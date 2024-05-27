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Задержанному КНБ казахстанцу избрали меру пресечения

Опубликовано:

Задержание в ЗКО
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В Западно-Казахстанской области задержанному по подозрению в пропаганде идей терроризма избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 22 мая 2024 года сотрудники КНБ задержали жителя ЗКО по подозрению в пропаганде идей терроризма. Спустя два дня Специализированным следственным судом Уральска рассмотрено ходатайство прокуратуры области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении задержанного.

Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.256 УК РК.

"Следственный судья с учетом характера уголовного правонарушения и его последствий санкционировал меру пресечения в виде содержание под стражей сроком до двух месяцев в отношении подозреваемого", - отметили в суде.

Добавим, что в соответствии с ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Напомним, 22 мая Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области. По данным правоохранителей, задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107647-zaderzhannomu-knb-kazahstancu-izbrali-meru-presecheniya/

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