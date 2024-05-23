Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

КНБ задержал ранее судимого казахстанца (видео)

Опубликовано:

Задержание в ЗКО
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

22 мая Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина подозревается в пропаганде терроризма.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

"Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105538-knb-zaderzhal-ranee-sudimogo-kazahstanca/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.