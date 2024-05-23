КНБ задержал ранее судимого казахстанца (видео)

22 мая Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина подозревается в пропаганде терроризма.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

"Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.