"Ситуация быстро накалилась": полицию вызвали в казино в Қонаеве (видео)

Стражи порядка задержали жителя Қонаева, которого позже арестовали на 7 суток за оскорбление полицейских и неповиновение им, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 23 мая патрульные полицейские прибыли на вызов в одно из игровых заведений Қонаева, откуда пришло сообщение о мужчине в нетрезвом состоянии, создающем угрозу общественному порядку.

"Гражданин не только вел себя агрессивно, но и позволял себе выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Ситуация быстро накалилась, когда мужчина начал проявлять физическую агрессию. Оценив обстановку, полицейские приняли решение использовать навыки самообороны, благодаря которым мужчину удалось обезвредить и задержать", - рассказали в МВД.

Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него составили административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Решением суда правонарушителя арестовали на 7 суток.

"Проявленные нашими патрульными профессионализм и самообладание позволили избежать серьезных последствий. Мы всегда стремимся решать конфликтные ситуации с минимальными рисками для всех участников", - пояснил начальник управления полиции Қонаева Улан Садыков.

Отметим, что по ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

В соответствии со ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.