"Избили отца, залили перцовкой маму": полиция ищет напавших на семейную пару в Астане

Информация о нападении на супружескую пару была опубликована в Сети - стражи порядка прокомментировали произошедшее. Полиция ищет нападавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В паблике zhaloby.astana в Instagram появился пост, автор которого утверждает, что на родителей напали на улице.

"Избили отца и залили перцовкой не только отца, но и маму. Инцидент произошел из-за того, что папа отказал дать сигарету. Парни лет 17-21 не в адекватном состоянии начали драку, избивали палкой со спины, несмотря на просьбы мамы остановится, после чего залили перцовкой", - говорится в публикации.

В департаменте полиции по данному поводу сообщили, что управлением полиции района Байконур возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц", - заявили в ДП.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Оно наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.