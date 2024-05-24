Золото на полмиллиона тенге похитили в Астане (видео)

Вор пробрался в дом жителей Астане и похитил ювелирные украшения на полмиллиона тенге. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев проник ночью во двор одного из частных домов в Астане.

"Отжав пластиковое окно отверткой, он проник в дом и вынес ювелирные украшения", – говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость похищенного имущества составила 500 тыс. тенге.

В течение суток стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель города.

"Установлено, что похищенные золотые изделия он сдал в ломбарды города, используя поддельные документы.

Выяснилось, что мужчина причастен к краже ноутбука из частного дома. В дневное время, находясь на улице Наурыз, он проник в дом, из шкафа в коридоре похитил ноутбук марки Huawei, стоимостью 300 тысяч тенге", – добавили правоохранители.

Сейчас по фактам краж проводится досудебное производство, также ведется проверка причастности задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.