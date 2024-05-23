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"Бил по лицу и голове": акмолинца с синдромом зависимости осудили за смерть сожительницы

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Судебное заседание в Акмолинской области
Судебное заседание. Фото: facebook.com/aqmolaoblsud

В Акмолинской области сельчанина, страдающего алкоголизмом, лишили свободы по обвинению в причинении смерти сожительнице, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч.3 ст.106 УК РК).

"Житель села Балкашино в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с сожительницей нанес ей многочисленные удары руками и ногами по лицу и голове, от которых последняя скончалась", - установил суд.

Эксперт заключил, что подсудимый страдает психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления алкоголя, а также синдромом зависимости.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. Отметим, что это минимальный срок по данной статье. Также подсудимому назначили принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

"С целью предупреждения семейно-бытовых правонарушений по данному делу суд провел показательный судебный процесс, на который были приглашены жители села, ранее привлекавшиеся к административной ответственности", - пояснили в суде.

В соответствии с ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее стало известно, что 73-летнего жителя Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. На судебном заседании мужчина заявил, что сожалеет о содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105949-bil-po-licu-i-golove-akmolinca-s-sindromom-zavisimosti-osudili-za-smert-sozhitelnicy/

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