Казахстанку после предложения выйти замуж потащили в недостроенное здание и раздели

В Туркестанской области перед судом предстал 49-летний мужчина по обвинению в покушении на изнасилование после попытки "жениться" на молодой девушке прямо в сквере, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда.

Как следует из приговора суда, днем 7 октября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проходил по парку. Здесь он заметил одинокую девушку, сидящую на скамейке.

Незнакомец завел с ней разговор, несмотря на то, что девушка игнорировала его. В итоге он договорился до того, что предложил ей выйти за него замуж, хотя сам он был женат и имел на иждивении несовершеннолетних детей.

Не получив ответа, мужчина перешел к более активным действиям в безлюдном парке. Он схватил девушку и поволок ее в недостроенное здание, расположенное внутри сквера.

Здесь, несмотря на активное сопротивление, злоумышленник смог стянуть с жертвы одежду и пытался повалить ее на землю. Однако крики о помощи услышала случайно проходившая мимо свидетельница. Она стала вызывать полицию.

Испугавшись, мужчина бросил жертву. Девушка, воспользовавшись этим, смогла выбежать из заброшенного здания. Подозреваемого задержали подоспевшие на помощь другие прохожие.

Дело рассматривалось по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.120 УК РК. Следствие собрало достаточно доказательств вины несостоявшегося "жениха". С учетом его признания, раскаяния, а также примирения с потерпевшей, которая его простила, суд назначил ему наказание сроком в 5 лет лишения свободы. У сторон еще есть время для обжалования приговора.

Добавим, что согласно ч.1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.