Супруги из Кокшетау отдали 9 млн тенге и не дождались возврата денег
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В Кокшетау в полицию обратилась семья пенсионеров. Они заявили, что за два года одолжили знакомой 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
По информации пресс-службы ведомства, в управление полиции Кокшетау обратилась пожилая семейная пара, проживающая в областном центре.
"Пенсионеры сообщили, что стали жертвами женщины, которая, втершись к ним в доверие, выманила денежные средства в сумме более 9 млн тенге.
Злоумышленница в период с 2022 по 2024 годы под всевозможными предлогами занимала у семейной пары денежные средства на различные нужды", - рассказали в ДП региона.
По подозрению в мошеннических действиях была установлена 32-летняя безработная местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.
В отношении нее начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".
Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных п.2, - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105304-suprugi-iz-kokshetau-otdali-9-mln-tenge-i-ne-dozhdalis-vozvrata-deneg/