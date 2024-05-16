"Сломал ногу": известный специалист в сфере PR заявила об избиении мужем в Алматы

Жительница Алматы, известный специалист в сфере PR Шынар Жанибекова заявила об избиении мужем. По словам женщины, супруг сломал ей ногу, передает корреспондент NUR.KZ.

Свою историю Шынар опубликовала на . По ее словам, 8 мая супруг в очередной раз поднял руку. Пострадавшая вызвала полицию.

Она вспоминает: в тот день, преследуемая мужем, выскочила на улицу босиком. По ее словам, муж повалил ее и начал пинать, а Шынар, в свою очередь, - звать на помощь.

"Младший сын, увидев, также стал кричать. Видимо, это остановило его (супруга - прим. ред.) - он вернулся в дом. Мы с сыном убежали к соседям. Оттуда вызвали полицию", - делится женщина.

Она рассказывает, что вышла к полиции, когда стражи порядка беседовали с ее мужем на улице. Шынар сообщила им, что хочет написать заявление, для чего нужно было ехать в отделение.

"Муж сказал, что мне "пора остановиться", "неужели я хочу продолжения". Я сказала: "Да, хочу написать заявление". На что полицейский сказал мне замолчать, пока мы не приедем в РОВД, и сказал сесть в машину. Я отказалась садиться рядом с мужем. После этого только они предложили сесть на переднее сиденье.

Я спросила полицейского, когда мне отдадут мой сотовый телефон, который отобрал у меня муж еще дома, на что полицейский сказал: "В РОВД разберемся". При этом муж держал свой сотовый в руках.

В машине муж пытался вывести меня на разговор. Я молчала. Полицейский, до этого сделавший мне замечание, что я должна закрыть рот, мужу замечание не делал… пока я сама не сказала, почему он не делает ему замечание", - отмечает она.

Написав заявление, Шынар уточнила, какие будут дальнейшие действия, на что ей сообщили, что с ней свяжется участковый, а мужа задержат на три часа. На следующий день, говорит она, муж вернулся с родителями, но пострадавшая закрылась изнутри и сказала, что не пустит.

"Я не описываю своих эмоций. Просто потому, что это могут оценить только женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Это панический животный страх, что, если человек останется рядом, он просто тебя убьет.

Участковый позвонил только в воскресенье, через четыре дня, что едет ко мне. Дал расписаться в бумажке, что в течение 30 дней мы не можем друг другу звонить, писать, общаться… через 30 дней муж может вернуться домой - и я не могу этому препятствовать: иначе меня тоже могут привлечь, и я могу заплатить штраф… вызвать полицию могу только если он будет угрожать или снова поднимет руку, но при условии, если я все это запишу на диктофон или видео - иначе будет штраф за ложный вызов.

(Полицейский - прим. ред.) Дал направление на медицинское освидетельствование. При этом я должна поставить печать в одном крае города, а потом - на освидетельствование - ехать в другой край города. При этом спросил, точно ли я хочу доводить до суда - ведь это отразится на детях: при трудоустройстве в их данных будет всплывать, что отец судим", - говорит Шынар.

Она добавила также, что супруг сломал ей ногу.

Между тем в департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

"По факту умышленного нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. С целью установления степени тяжести травм, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках производства в отношении правонарушителя вынесено защитное предписание. Кроме того, у него изъято охотничье ружье.

Вместе с тем информируем, что другие доводы женщины будут проверены в ходе начавшейся служебной проверки", - сообщили в департаменте полиции города.

Недавно супруга казахстанского дипломата в ОАЭ Карина Мамаш заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. В МИДе тогда сообщили, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже рассказали, что по факту побоев возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались помощь и услуги психолога, юриста.