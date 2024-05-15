Сотрудника акимата осудили за служебный подлог в Жамбылской области

В Жамбылской области за служебный подлог в сфере земельных отношений осужден сотрудник акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта надзорного органа, факт совершения служебного подлога должностным лицом при предоставлении земель выявила прокуратура Байзакского района.

"Установлено, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило 4 физическим лицам незаконно получить 465 га арендной земли", - сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратурой района было зарегистрировано досудебное производство по ч.1 ст.369 УК (Служебный подлог).

29 апреля 2024 года приговором районного суда главного специалиста местного исполнительного органа осудили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Приговор пока в законную силу не вступил.

"В настоящее время по внесенному акту надзора незаконно выданные земельные участки полностью возвращены государству", - отметили в прокуратуре региона.

В соответствии с ч.1 ст.369 УК РК служебный подлог - это внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

Служебный подлог наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.