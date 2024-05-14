Мужчину подозревают в поджоге имущества своего работодателя в Акмолинской области

В Акмолинской области мужчина подозревается в поджоге имущества своего работодателя - жилого вагончика, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции района Биржан Сал поступило заявление местного предпринимателя. Мужчина сообщил о том, что 8 марта неизвестные лица подожгли жилой вагончик принадлежащего ему ТОО, расположенного в районе. Сумма ущерба составила 1 млн тенге.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками отдела полиции был установлен подозреваемый. Им оказался работник данного предприятия, 29-летний житель Костанайской области", - сообщили в ДП региона.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.202 УК РК.

Отметим, что по ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб,

1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;

4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

5) причинившее крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (от 11 076 000 до 25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.