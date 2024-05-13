Орудовал в компьютерных клубах: алматинца подозревают в серии краж

Серийный вор орудовал в компьютерных клубах Алматы - стражи порядка задержали подозреваемого. Он также может быть причастен к кражам в хостелах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

За совершение ряда краж задержан 30-летний житель мегаполиса. По информации стражей порядка, он подозревается, как минимум, в 10 хищениях на территории Алмалинского района.

В полиции сообщили, что мужчина под видом клиента компьютерных клубов, тайно похищал мобильные телефоны, игровые приставки и комплектующие к ним, помимо этого в хостелах и гостиницах воровал верхнюю одежду и деньги администрации.

"По факту серии краж расследуется уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. Его личность проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. К слову, в прошлом мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей", - заявил начальник управления Алмалинского района Олжас Шарипов.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.