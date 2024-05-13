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Казахстанка попросила защитить ее от мужа: возбуждено уголовное дело

Опубликовано:

Арайлым
Арайлым. Фото: Lada.kz

Жительница Актау обратилась с просьбой помочь ей справиться с преследованием и угрозами от супруга. Полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по факту истязания женщины.

"Также в отношении сотрудников проводится служебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснили в ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее стало известно о жительнице Актау, утверждающей, что она была вынуждена сбежать из города, боясь угроз и преследования со стороны супруга. Женщина обратилась с просьбой защитить ее.

На тот момент в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что мужа жительницы Актау привлекли к административной ответственности только за повреждение ее автомобиля.

Отметим, что по ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099327-kazahstanka-poprosila-zashchitit-ee-ot-muzha-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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