Тело недоношенного ребенка оставили перед больницей в Шымкенте

В Шымкенте стражи порядка задержали женщину, подозреваемую в том, что она бросила тело недоношенного ребенка перед больницей. Об этом сообщили в ДП города, передает Otyrar.kz.

По данным издания, 7 мая около 21.30 неизвестная женщина пришла в областной перинатальный центр №2 и оставила в коробке тело недоношенного младенца.

По мнению медиков, развитие плода соответствует четвертому месяцу беременности. Каким образом он появился на свет, неизвестно. Специалисты не исключают, что женщина могла принять препарат, вызывающий преждевременные роды.

Помимо тела в коробке была обнаружена записка. Однако ее содержание пока неизвестно, как и то, как женщина попала в здание перинатального центра.

В полиции города дали комментарий по делу.

"По данному факту установлена и задержана жительница города. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - рассказали в ДП Шымкента.

Как сообщается на официальном сайте, областной перинатальный центр №2 оказывает специализированную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам группы высокого риска, недоношенным новорожденным с весом 500 граммов и выше, а также гинекологическим больным.

Центр оказывает медицинскую помощь в плановом и экстренном режиме. В медицинской организации работает 371 сотрудник.