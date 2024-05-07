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Перепалка мужчин переросла в массовую драку в Актау: заведено уголовное дело

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Разбитое авто в Актау
Разбитое авто в Актау. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В Актау очевидцы сообщили, что словесная перепалка четверых мужчин переросла в драку – были выбиты окна у стоящего рядом авто. Сейчас в деле разбирается полиция, передает Lada.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике "112-Актау".

На кадрах видны последствия происшествия: все стекла с левой стороны одного из авто, стоящего на улице, оказались разбиты, также трещинами покрылось лобовое стекло. На самой машине и на земле вокруг видны пятна крови.

По словам очевидцев, четверо мужчин устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. В результате драки мужчины разбили стекла в автомобиле.

В полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097314-perepalka-muzhchin-pererosla-v-massovuyu-draku-v-aktau-zavedeno-ugolovnoe-delo/

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