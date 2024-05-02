Ущерб на 243 млн тенге: замначальника полиции осудили в Актюбинской области

Мартукским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя начальника местной полиции, обвиняемого в превышении своих должностных полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

По данным официального Telegram-канала суда, дело рассматривалось по ст.362 ч.4 п.3 УК.

Установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника отдела полиции Мартукского района ДП Актюбинской области в августе 2020 года, превысив представленные ему полномочия, незаконно передал ТОО вещественные доказательства по уголовному делу в виде сигарет различного ассортимента без акциза в количестве 611 960 пачек.

При этом денежные средства от реализации табачных изделий на расчетный счет ДП региона от ТОО не поступали.

В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 243 млн тенге.

Подсудимый вину не признал и пояснил, что сигареты передал ТОО для их дальнейшей реализации, при этом никаких корыстных целей не преследовал.

Прокурор просил суд признать мужчину виновным по ст.362 ч.4 п.3 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет с лишением специального звания майора полиции.

Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания майора полиции.

Кроме того, в адрес начальника Департамента полиции Актюбинской области вынесено частное постановление в связи с установленными по делу фактов нарушения закона.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.362 ч.4 п.3 УК превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 данной статьи, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.