"Продал все имущество": квартира казахстанки опустела после сдачи ее в аренду

В Жамбылской области арендатора обвинили в продаже всего имущества, находящегося в сдаваемой в аренду квартире. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (ч.1 ст.189 УК РК) рассматривалось Жамбылским районным судом.

По данным суда,

Прокурор просил назначить наказание в виде 1 год лишения свободы. Потерпевшая просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и взыскать 674 тыс. тенге невозмещенного материального ущерба.

Подсудимый признал свою вину полностью, раскаялся в содеянном и попросил смягчить наказание.

"Вина подсудимого была полностью доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами", - отметили в суде.

При назначении наказания смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признали чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства судом установлены не были.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления подсудимому назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Иск потерпевшей был удовлетворен в полном объеме.

Приговор пока не вступил законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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