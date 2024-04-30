Нашли с перерезанным горлом: шымкентца после убийства сына отправили в психбольницу

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины 1972 года рождения, поступившее с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера, передает NUR.KZ со ссылкой на СМУС Шымкента.

Как сообщается в пресс-релизе суда, 30 ноября 2023 года примерно в 20.30 вечера пьяный мужчина, находясь в состоянии невменяемости, в ходе возникшей ссоры на почве неприязненных отношений у себя в квартире нанес своему 28-летнему сыну несколько ножевых ранений.

В результате полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Выводы суда подтверждаются показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил освободить обвиняемого от уголовной ответственности по причине невменяемости (диагностировано тяжелое расстройство психики) и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Производство по делу прекратить. Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией гособвинителя.

В итоге суд освободил жителя Шымкента от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости деяния, за которое предусмотрено наказание по ч.1 ст.99 УК, и назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, о трагическом случае стало известно в декабре 2023 года. Сообщалось, что тело 28-летнего мужчины с перерезанным горлом в квартире обнаружила мать, она же и вызвала полицию. В ДП Шымкента пояснили, что данный факт зарегистрирован по статье "Убийство". Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания.

Позже стало известно, что в качестве подозреваемого задержан отец убитого парня.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.