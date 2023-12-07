"Задержан отец с шизофренией": аким Шымкента рассказал об убийстве молодого казахстанца

На брифинге в СЦК аким Шымкента прокомментировал начатое расследование по факту смерти мужчины – его тело нашли в квартире с перерезанным горлом, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима Габита Сыздыкбекова спросили, действительно ли в качестве подозреваемого задержан отец убитого.

"К сожалению, данный факт имел место – мужчина пойман, находится в следственном изоляторе. Молодой человек, убитый, страдал алкоголизмом, а отец стоял на учете с диагнозом шизофрения", – сообщил глава Шымкента.

Напомним, о трагическом случае стало известно на прошлой неделе – сообщалось, что тело 28-летнего мужчины с перерезанным горлом в квартире обнаружила мать, она же и вызвала полицию. О том, кого именно задержали в качестве подозреваемого по делу, не сообщалось.

Полиция возбудила дело по статье 99 УК РК. Согласно этой статье, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.