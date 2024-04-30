Четверо полицейских погибли в перестрелке в США

В штате Северная Каролина в США четверо полицейских были убиты в результате перестрелки с подозреваемым, еще четверо получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, в городе Шарлотт в Северной Каролине члены оперативной группы Маршалов США по беглецам должны были вручить ордер подозреваемому в хранении огнестрельного оружия – ранее мужчина уже был осужден за уголовное преступление.

Однако возле дома по полицейским открыли огонь из винтовки. Отмечается, что офицеры начали стрелять в ответ – в итоге, подозреваемый был застрелен на месте.

Тем не менее смертельно ранены оказались трое сотрудников полиции, еще четверых доставили в больницу – один из них позже скончался от полученных ранений. Всего ранены были 8 полицейских.

На пресс-конференции в понедельник вечером начальник полиции города Джонни Дженнингс назвал стрельбу "самой трагической за всю свою 32-летнюю карьеру в правоохранительных органах".

Город Шарлотт на карте США. Скриншот: Google Maps

При этом напомним, в субботу вечером в Турции полицейский открыл огонь по своим коллегам. Были убиты двое стражей порядка, стрелявший задержан.

А в начале прошлой недели стало известно, что в России неизвестный начал стрелять по патрульным полицейским в Карачаево-Черкесской Республике. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, а третьего доставили в больницу.