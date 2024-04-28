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В Турции полицейский открыл огонь по своим коллегам: есть погибшие

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Полиция в Турции
Полиция в Турции. Иллюстративное фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

В турецком городе Адыямане сотрудник полиции открыл стрельбу в участке. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X, двое стражей порядка погибли, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению, вчера вечером около 20:15 по местному времени в управлении полиции Адыяман-Алтыншехир один из сотрудников начал стрелять из собственного табельного оружия.

Начальник участка и глава отдела управления общественной безопасности были ранены.

"Виновник инцидента был нейтрализован и взят под стражу. Начальник полицейского участка и начальник нашей группы получили серьезные ранения и были госпитализированы. Несмотря на старания врачей, спасти их не удалось", – заявил глава турецкого МВД.

Али Ерликая выразил соболезнования родным погибших полицейских и заявил, что по данному факту ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092448-v-turcii-policeyskiy-otkryl-ogon-po-svoim-kollegam-est-pogibshie/

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