В Турции полицейский открыл огонь по своим коллегам: есть погибшие

В турецком городе Адыямане сотрудник полиции открыл стрельбу в участке. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X, двое стражей порядка погибли, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению, вчера вечером около 20:15 по местному времени в управлении полиции Адыяман-Алтыншехир один из сотрудников начал стрелять из собственного табельного оружия.

Начальник участка и глава отдела управления общественной безопасности были ранены.

"Виновник инцидента был нейтрализован и взят под стражу. Начальник полицейского участка и начальник нашей группы получили серьезные ранения и были госпитализированы. Несмотря на старания врачей, спасти их не удалось", – заявил глава турецкого МВД.

Али Ерликая выразил соболезнования родным погибших полицейских и заявил, что по данному факту ведется расследование.