Учительницу начальных классов убили в Уральске: задержан подозреваемый

Стражи порядка сообщили о задержании подозреваемого в убийстве жительницы Уральска – педагога начальных классов Надежды Никитиной. Сейчас задержанный находится под стражей, передает "Мой город".

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам еще 25 апреля.

"Им оказался ранее судимый житель Уральска. Его подозревают в убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной", – сообщает издание.

Правоохранители завели уголовное дело, задержанный находится под стражей

Напомним, что тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля.

Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.