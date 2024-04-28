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Учительницу начальных классов убили в Уральске: задержан подозреваемый

Опубликовано:

Надежда Никитина
Надежда Никитина. Фото: с сайта mgorod.kz

Стражи порядка сообщили о задержании подозреваемого в убийстве жительницы Уральска – педагога начальных классов Надежды Никитиной. Сейчас задержанный находится под стражей, передает "Мой город".

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам еще 25 апреля.

"Им оказался ранее судимый житель Уральска. Его подозревают в убийстве учительницы начальных классов Надежды Никитиной", – сообщает издание.

Правоохранители завели уголовное дело, задержанный находится под стражей

Напомним, что тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля.

Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092391-uchitelnicu-nachalnyh-klassov-ubili-v-uralske-zaderzhan-podozrevaemyy/

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