Казахстанец придумал, как бесплатно ездить по платным дорогам и попал за решетку
Опубликовано:
В Туркестанской области водитель фуры оригинальным способом закрыл свои номера, что позволяло ему бесплатно ездить по платным дорогам, но попался и предстал перед судом, передает Otyrar.kz.
По информации издания, правонарушителя остановили на 634 километре трассы Алматы-Ташкент-Термез.
Водитель управлял большегрузом MAN с использованием устройства, позволяющего скрыть видимость номерных знаков, идентифицирующих государственный регистрационный номер. Так он ездил по платным трассам страны бесплатно.
На опубликованном видео можно увидеть, как водитель с помощью прикрепленной к госномеру проволоки при необходимости просто опускал его вниз.
В суде мужчина свою вину признал полностью и попросил прощения.
Решением Тюлькубасского районного суда он взят под арест на двое суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год.
Напомним, ранее сотрудники патрульной полиции Туркестана выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью. Оказалось, что за 46-летним жителем Кызылорды числился долг по исполнительным производствам на сумму 90 млн тенге. В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку.
А машину жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у владельца обнаружился долг на сумму свыше 20 миллионов тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092109-kazahstanec-pridumal-kak-besplatno-ezdit-po-platnym-dorogam-i-popal-za-reshetku/