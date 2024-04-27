Казахстанец придумал, как бесплатно ездить по платным дорогам и попал за решетку

В Туркестанской области водитель фуры оригинальным способом закрыл свои номера, что позволяло ему бесплатно ездить по платным дорогам, но попался и предстал перед судом, передает Otyrar.kz.

По информации издания, правонарушителя остановили на 634 километре трассы Алматы-Ташкент-Термез.

Водитель управлял большегрузом MAN с использованием устройства, позволяющего скрыть видимость номерных знаков, идентифицирующих государственный регистрационный номер. Так он ездил по платным трассам страны бесплатно.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель с помощью прикрепленной к госномеру проволоки при необходимости просто опускал его вниз.

Госномер. Кадры из видео: t.me/otyrarkz

В суде мужчина свою вину признал полностью и попросил прощения.

Решением Тюлькубасского районного суда он взят под арест на двое суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год.

Напомним, ранее сотрудники патрульной полиции Туркестана выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью. Оказалось, что за 46-летним жителем Кызылорды числился долг по исполнительным производствам на сумму 90 млн тенге. В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку.

А машину жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у владельца обнаружился долг на сумму свыше 20 миллионов тенге.