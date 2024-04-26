Поджоги начались в селе, где изнасиловали девочку, на юге Казахстана: в полиции сделали заявление
Опубликовано:
Начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов сделал заявление после задержания подростка по подозрению в изнасиловании девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Ранее стало известно, что в одном из сел Туркестанской области задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в изнасиловании девочки.
В полиции сообщали, что ведут расследование по данному факту.
Сегодня начальник областного ДП сделал заявление по ситуации в поселке, где произошло преступление. Его комментарий появился на Facebook-странице ДП.
"В социальных сетях распространяется недостоверная информация вокруг происшествия", - заявил Кабденов.
Он отметил, что на следующий день после появления информации об изнасиловании в полицию стали поступать сообщения о ряде поджогов чужого имущества в этом поселке.
"По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогам установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается", - проинформировал глава областной полиции.
Помимо этого, аким области с руководителями компетентных органов провел собрание с жителями поселка.
"Население относится к ситуации с пониманием. В настоящее время обстановка в поселке стабильная", - заверил начальник ДП.
Кабденов опроверг информацию о том, что девочку изнасиловали несколько человек, и о том, что она якобы забеременела.
"Сейчас ряд авторов, распространивших ложную информацию, установлены, в отношении них принимаются меры административного и уголовного характера.
Напоминаю всем гражданам доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников.
За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность", - напомнил полицейский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092046-podzhogi-nachalis-v-sele-gde-iznasilovali-devochku-na-yuge-kazahstana-v-policii-sdelali-zayavlenie/