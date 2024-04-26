Мужчина с баулом вызвал подозрение у полицейских в Караганде

В Караганде внимание патрульных полицейских привлек мужчина с большим баулом. Он стал подозреваемым в двух кражах из торговых точек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, патрульные несли службу по охране общественного порядка.

Утром, следуя по своему маршруту, полицейские обратили внимание на мужчину, который нес в руках баул приличных размеров. При этом, заметив служебный автомобиль, он торопливо зашел в ближайший двор многоэтажного дома. Поведение прохожего вызвало у полицейских подозрение, и они задержали его.

"Внимательность патрульных помогла раскрыть по "горячим следам" сразу два преступления. Задержанный 20-летний мужчина признался, что, пользуясь темным временем суток, только что совершил кражи с торговых точек. Он проникал в них, отжимая входные пластиковые двери. В одном случае он похитил 40 пар носков, в другом - кондитерские изделия, автомобильный ароматизатор и телефон", - сообщили в ведомстве.

Общая сумма ущерба составила 630 тыс. тенге. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по п.3 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте подозреваемый в убийстве девятилетней давности привлек внимание участкового тем, что постоянно пытался спрятать лицо, всегда надевая кепку. Правоохранитель установил личность мужчины и выяснил, что тот многие годы находится в международном розыске.