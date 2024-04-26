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Казахстанца арестовали после обыска КНБ

Опубликовано:

Вещдоки в Алматинской области
Вещдок. Фото: t.me/knbgov_kz

17 апреля ДКНБ по Алматинской области была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091752-kazahstanca-arestovali-posle-obyska-knb/

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