Казахстанца арестовали после обыска КНБ
Опубликовано:
17 апреля ДКНБ по Алматинской области была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
По информации официального Telegram-канала ведомства, в ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.
По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана.
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091752-kazahstanca-arestovali-posle-obyska-knb/