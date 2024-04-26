Отец-одиночка наказал сына ремнем и оказался в суде в ЗКО

В суде оказался житель ЗКО, один воспитывающий двоих детей. Его обвинили в нанесении телесных повреждений ремнем 5-летнему сыну, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК в отношении местного жителя рассматривалось в суде №2 района Байтерек.

"Правонарушитель умышленно нанес телесные повреждения ремнем своему малолетнему сыну 2019 года рождения, тем самым причинил ему легкий вред здоровью", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признал свою вину полностью.

"Подсудимый пояснил, что вечером его малолетний сын баловался, не слушался, поэтому он наказал его ремнем. Воспитывает двоих малолетних детей в одиночку. Мать лишена родительских прав, с ними не проживает", - говорится в сообщении суда.

Законный представитель потерпевшего ребенка - сотрудник органа опеки и попечительства отдела образования района Байтерек, в ходе судебного заседания подтвердил обстоятельства дела. Он заявил, что со слов ребенка, его побил отец. Данная информация поступила из дошкольного учреждения, которое посещает малыш.

Постановлением суда мужчину признали виновным. На него наложили административное взыскание в виде предупреждения.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влечет предупреждение или административный арест на 15 суток.

Ранее уполномоченный по правам человека в Казахстане сообщил о семье из Талдыкоргана, где дети систематически подвергались насилию. По словам представителей омбудсмена, мать в холод запирала своего 9-летнего сына в сарае якобы в целях воспитания. Женщину собирались лишить родительских прав.