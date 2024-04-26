На 78 млн тенге обманула жительница Костаная десятки человек

В Костанайской области вынесли приговор мошеннице, которая, обещая дешевые туристические пакеты, обманула 45 человек на 78 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается на Facebook-странице судов Костанайской области, женщину обвиняли по статье мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

С июня 2022 года по июнь 2023-го Ф. под предлогом предоставления туристических пакетов под видом туристического агента, путем обмана и злоупотребления доверием туристов, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, присвоила денежные средства потерпевших, оплаченные за приобретение путевок в Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и т.д., после чего распорядилась ими на иные цели", - говорится в сообщении суда.

Всего от рук мошенницы пострадал 71 человек, общий ущерб оценивается в 78 млн тенге.

В суде подсудимая Ф. вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

В итоге ее приговорили к 4 годам колонии с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, на 6 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.