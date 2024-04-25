"Не мешайте мне, ребята": наезд на полицейских в Костанайской области попал на видео

В Костанайской области местного жителя обвиняют в том, что он угрожал причинением вреда здоровью полицейских. Происшествие попало на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 24 апреля в поселке Карабалык Костанайской области 64-летний сельчанин с нарушениями ПДД припарковал автомобиль возле местного отдела полиции.

"К нему вышли двое полицейских и сделали замечание. Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников", - пояснили в МВД.

У обоих стражей порядка были зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Правонарушителя задержали.

Инцидент попал в объектив камер. Так, на видео с жетонов полицейских можно услышать, как происходило общение задержанного и правоохранителей.

"Не мешайте мне, ребята, я вас предупреждаю. Я наеду. Вы этого просите? Не мешайте, отойдите", - говорит мужчина за рулем.

"А куда вы собрались? Подождите, подождите", - отвечает ему сотрудник полиции.

Как следует из видео, после этого диалога автомобилист начал движение, несмотря на стоящего перед машиной стража порядка.

"По факту угрозы причинением вреда здоровью полицейских возбуждено уголовное дело", - отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что за такое правонарушение грозит до 7 лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее жителя Восточно-Казахстанской области приговорили к 6 годам лишения свободы за нападение на полицейского с палкой. Участковому был причинен средний вред здоровью: он получил три удара по спине и один - по голове.

А в Туркестанской области стража порядка, прибывшего на вызов о семейном дебоше, ударили по голове чайником. Подозреваемого в нападении задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.