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Вынесли из хранилища 255 млн тенге: директора и кассира банка осудили в Акмолинской области

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Крупная сумма денег в спортивной сумке
Деньги в сумке. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Акмолинской области директору филиала банка и кассиру огласили приговору по делу о похищении денег у работодателя. Недостача составила 255 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по статье о растрате группой лиц в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК) рассматривалось в Степногорском городском суде.

"С ноября по декабрь 2022 года кассир по указаниям директора выносила из хранилища банка и передавала ему суммы денег по 1 млн, 3 млн, 8 млн тенге регулярно. Руководитель заранее передавал кассиру пакеты и рюкзак для денег, затем забирал и выносил из здания банка", - установил суд.

Согласно акту ревизии сумма недостачи в отделении банка составила более 255 млн тенге.

Вина подсудимых была доказана актом ревизии, аудиторским отчетом, заключением экспертизы о недостаче денег, показаниями свидетелей, признательными показаниями самих подсудимых, записями с камер видеонаблюдения банка и другими материалами дела.

Суд решил, что директор отделения банка в Степногорске в сговоре с кассиром виновны в хищении денег и причинении материального ущерба в особо крупном размере.

При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние директора филиала банка, молодой возраст и положительные характеристики кассира. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда подсудимым назначено по 7 лет лишения свободы каждому, с лишением права занимать материально ответственные должности в организациях и учреждениях на 5 лет.

В части взыскания ущерба потерпевшему разъяснено право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

"На оглашение приговора были приглашены сотрудники филиала банка с целью предупреждения совершения уголовных правонарушений", - отметили в суде.

Напомним, в декабре 2022 года в ходе плановой проверки филиалов одного из банков, расположенных в Степногорске, была выявлена недостача в особо крупном размере. Подозреваемыми в хищении 255 млн тенге стали директор и кассир. По данным следствия, они не разрабатывали преступных схем и не прибегали к фальсификации со счетами.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091116-vynesli-iz-hranilishcha-255-mln-tenge-direktora-i-kassira-banka-osudili-v-akmolinskoy-oblasti/

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