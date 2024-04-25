Незаконную охранную деятельность пресекли в Павлодаре: задержаны 30 человек (видео)

Оперативниками УБОП установлены павлодарцы, которые осуществляли незаконную охранную деятельность по обеспечению безопасности и фейс-контролю в увеселительных заведениях без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, фигуранты организовали незаконную охранную деятельность в 12 увеселительных заведениях Павлодара, куда набирали молодых парней из числа маргинальной молодежи, спортивно подготовленных, не имеющих квалификационные требования для осуществления работы в качестве охраны, при этом трудовые договоры не заключались.

"По факту незаконной охранной деятельности начато досудебное расследование", - сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В ходе проведения отработок с 12 увеселительных заведений, которые являются наиболее посещаемыми в регионе, доставлено порядка 30 человек, осуществляющих охранную деятельность, в том числе организаторы незаконного охранного агентства.

Полиция полагает, что доход от незаконной деятельности за весь период существования принес организаторам свыше 200 миллионов тенге.

Добавим, что в соответствии с Законом "Об охранной деятельности" под охранной деятельностью понимается осуществление юридическими лицами деятельности по оказанию услуг по защите жизни, здоровья и имущества физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных посягательств (охранные услуги).

При этом охранная деятельность подлежит лицензированию. Юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление охранной деятельности, запрещается оказывать охранные услуги.

Не подлежит лицензированию охранная деятельность, осуществляемая специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел.