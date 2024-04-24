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Костанайца осудили за фейк о конфликте между пограничниками России и Казахстана

Опубликовано:

Военная техника.
Военная техника. Кадр из видео: YouTube / БАСЕ

Жителя Костаная осудили за распространение заведомо ложной информации о конфликте между погранвойсками России и Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по п.3 ч.2 ст.274 УК РК рассматривалось в суде №2 Костаная.

8 сентября 2023 года подсудимый, находясь в Костанае, произвел на принадлежащий ему сотовый телефон видеозапись передвижения автоколонны боевой техники войсковой части Национальной гвардии РК на учебно-тренировочный полигон для проведения учебных стрельб.

При этом ролик он прокомментировал словами: "Это в Костанае на Федоровской трассе. Произошел конфликт карабалыкских пограничников на границе Казахстана. Российская сторона что-то сделала, говорят, то ли стреляли. Вот они едут туда. Ужас, в Костанае началась война".

"Затем подсудимый отправил видео с комментариями в групповой чат мессенджера WhatsApp с наименованием "ТуМаЛар". Вследствие этого 19 сентября 2023 года неустановленные лица опубликовали данное видео, несоответствующее действительности, на канале YouTube, что вызвало общественный резонанс", - установил суд.

В суде мужчина полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Дело рассматривалось судом в сокращенном порядке. В прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

С учетом личности подсудимого, отсутствия у него прежних судимостей, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, которое относится к категории преступлений средней тяжести, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением исполнения определенных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.2 ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним, в прошлом году в соцсетях появилось видео, на кадрах которого якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России. В МВД сделали заявление, что распространяемая информация не соответствует действительности и является фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090414-kostanayca-osudili-za-feyk-o-konflikte-mezhdu-pogranichnikami-rossii-i-kazahstana/

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