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"Пусть выйдет за меня замуж, а то я ее заберу": назойливость довела казахстанца до суда

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Мужчина стоит спиной
Мужчина. Иллюстративное фото: Nisian Hughes / Getty Images

Жительница Кызылординской области пожаловалась на знакомого за назойливое внимание, а также распространение ложной информации о ней в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску девушки к своему знакомому о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, а также публичном извинении через социальную сеть рассматривалось в Жалагашском районном суде.

"Истец познакомилась с ответчиком в TikTok. В ходе встречи истец поняла, что его мысли не верны, дальше перестала общаться.

Ответчик, приходя к матери истца в пьяном виде говорил: "Пусть ваша дочь выйдет за меня замуж, а то я ее заберу". Кроме того, он открыл в TikTok страницу, разместив фотографию истца, распространил ложную информацию и написал: "Осторожно, мошенница!" - говорится в сообщении суда.

В своем иске девушка указала, что из-за сложившейся ситуации находилась в стрессе, принимала лекарства для лечения, уволилась с работы и просила взыскать с мужчины компенсации морального вреда и материального ущерба.

"В ходе рассмотрения дела сторонам разъяснены права по завершению спора с помощью примирительных процедур. В результате стороны обратились в суд с просьбой утвердить медиативное соглашение, рассмотреть дело без их участия и прекратить производство по делу", - сообщили в суде.

Суд утвердил соглашение сторон об урегулировании спора путем медиации и производство по делу было прекращено.

"За каждое противоправное действие в социальной сети предусмотрена ответственность в соответствии с нормами закона", - напомнили в суде.

Ранее казахстанец предстал перед судом после публикации в TikTok видео с обвинениями девушки в проституции. Свою вину в клевете он признал и раскаялся. Потерпевшая простила его и просила прекратить производство по делу. Постановлением суда мужчина был освобожден от административной ответственности.

А жительнице Восточно-Казахстанской области видео в Instagram обошлось почти в полмиллиона тенге. Она заявила об антисанитарии в кафе, где работала. За распространение ложных сведений девушке назначили крупный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090297-pust-vyydet-za-menya-zamuzh-a-to-ya-ee-zaberu-nazoylivost-dovela-kazahstanca-do-suda/

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