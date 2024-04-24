Сотни Telegram-каналов и 4 маркетплейса в "Даркнете" привлекли внимание АФМ

В Агентстве по финмониторингу рассказали о борьбе с наркобизнесом в Казахстане - в стране было выявлено 36 наркомагазинов и 300 каналов в мессенджерах, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, в поле зрения сотрудников попало около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet-маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.

Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.

Помимо этого, агентству удалось выявить в Казнете еще 3 крупные площадки по продаже наркотиков, участниками которых были около 35 тыс. человек.

"Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область", - сообщили в АФМ.

В прошлом году АФМ выявило 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.

В этом году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в Telegram. Предварительно установлено, что общий оборот денежных средств в этих магазинах составил 3 млрд тенге.

Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.

В АФМ напомнили, что употребление наркотиков крайне пагубно влияет на здоровье человека.

"Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья, круг общения, контролировать просматриваемый им контент в интернет-пространстве, покупки, которые он совершает, а также источники поступления средств на его карточные счета.

Напоминаем, что за приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность", - заключили в ведомстве.

Напомним, согласно статье 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, если преступления, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, были совершены:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.