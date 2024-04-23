Актюбинца обязали выплатить магазину 38 млн тенге

В Актобе на скамье подсудимых оказался менеджер магазина по обвинению в присвоении 38 млн тенге. Схема оказалась нехитрой: покупателей просили переводить оплату за товар на личный счет, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, на скамью подсудимых попал бывший начальник отдела розничных продаж крупного магазина, специализирующегося на торговле автошинами, дисками, аккумуляторами, маслами и другими товарами для автолюбителей.

По данным следствия, он говорил покупателям, что в магазине не работает терминал в кассе и просил рассчитываться переводами на свой счет и счета подчиненных продавцов-консультантов. Те не понимали, что нарушают закон, отдавая товар покупателю без документов, подтверждающих факт продажи, и все перечисленные на их счета деньги переводили своему руководителю.

Из обвинения следует, что таким способом начальник отдела присвоил себе более 38 млн тенге.

34-летний подсудимый вину в преступлении не признал. Он объяснял в суде, что никакого отношения к недостаче товара не имеет и никогда не просил покупателей переводить деньги на его счет.

А то, что на его счет поступали деньги от продавцов, объяснял тем, что это были деньги за проданный товар другого магазина, так называемая их "шабашка".

Показания свидетелей против себя подсудимый назвал оговором.

Тем не менее суд признал бывшего менеджера виновным в хищении вверенного имущества и приговорил к 8 годам лишения свободы. Также осужденного обязали возместить магазину ущерб в 38 миллионов тенге и еще выплатить 1,5 млн тенге за представительские расходы. Приговор пока в законную силу не вступил.

Отметим, что по ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Туркестанской области продавца магазина бытовой техники заподозрили в том, что он взял кредит от имени клиента, получив в свое распоряжение 700 тыс. тенге. В ходе проверки сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к другому аналогичному факту мошенничества.