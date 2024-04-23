Акмолинку задержали по подозрению в убийстве после обнаружения тела ее сожителя под мостом

В Акмолинской области стражи порядка задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. На его теле обнаружили ножевые ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о том, что под мостом реки Ишим обнаружено тело мужчины европейского типа, поступило 21 апреля около 16.30 в отдел полиции Целиноградского района.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на теле мертвого мужчины имеются ножевые ранения", - отметили в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего, им оказался 52-летний житель села Жанаесиль.

"В совершении убийства подозревается 49-летняя женщина, которая помещена в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

Назначены соответствующие экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

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