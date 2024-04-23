Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинку задержали по подозрению в убийстве после обнаружения тела ее сожителя под мостом

Опубликовано:

Женщина держит нож в руке
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: sasun bughdaryan / Getty Images

В Акмолинской области стражи порядка задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. На его теле обнаружили ножевые ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о том, что под мостом реки Ишим обнаружено тело мужчины европейского типа, поступило 21 апреля около 16.30 в отдел полиции Целиноградского района.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на теле мертвого мужчины имеются ножевые ранения", - отметили в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего, им оказался 52-летний житель села Жанаесиль.

"В совершении убийства подозревается 49-летняя женщина, которая помещена в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

Назначены соответствующие экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Туркестанской области вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа. Мать двоих детей заявила, что пошла на такой шаг, устав от избиений супруга. Подсудимую признали виновной, ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

А в Павлодарской области суд вынес приговор в отношении женщины, убившей мужа во время беременности. Женщина на процессе рассказала, что действовала в пределах необходимой обороны и просила ее оправдать. Но ее признали виновной и назначили 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089487-akmolinku-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-posle-obnaruzheniya-tela-ee-sozhitelya-pod-mostom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.