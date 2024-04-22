Житель Петропавловска ошибся на полметра в оценке перелива и был наказан

Жителя Петропавловска привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации - при определении уровня воды он ошибся на полметра, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 21 апреля сотрудники полиции в Северо-Казахстанской области выявили в Instagram видео, на котором была снята плотина Сергеевского водохранилища.

"В описании было сказано, что перелив составляет 4 метра. Таким образом, автор "прибавил" к реальному уровню воды около полуметра. Распространителем недостоверной информации оказался 25-летний петропавловец. Он пояснил, что сведения о высоте перелива почерпнул у незнакомого человека, стоявшего рядом, когда он снимал впечатляющий видеоконтент", - пояснили в МВД.

Петропавловца привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации. Свою вину горожанин признал.

Отметим, что по ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

А в Костанайской области рассматривалось дело о распространении фейка про трещину в Каратомарском водохранилище, но в нем не нашли состава преступления, так как местный житель в мессенджере WhatsApp распространил голосовое сообщение с ложной информацией лишь в группе близких родственников.