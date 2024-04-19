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Акмолинец согласился на переоформление чужого кредита на себя и погряз в долгах

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Мужчина грустит на кухне
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: M-Production / Getty Images

Житель Кокшетау дал согласие на переоформление чужого кредита на себя, и теперь на всю его недвижимость наложен арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 апреля в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местного жителя, который сообщил о факте мошенничества.

"Мужчина рассказал полицейским о том, что ранее знакомый столичный житель обманным путем переоформил на его имя свои обязательства по кредиту на сумму 9 622 000 тенге. По показаниям потерпевшего, знакомый, дав обещание погасить задолженность в короткие сроки, не выполнил его", - рассказали в ДП региона.

В настоящее время в связи с ростом пени на коммерческое и некоммерческое имущество заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, наложен арест.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

В соответствии с ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087954-akmolinets-soglasilsya-na-pereoformlenie-chuzhogo-kredita-na-sebya-i-pogryaz-v-dolgah/

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