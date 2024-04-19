КНБ провел обыски в Алматы и двух регионах Казахстана (видео)
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17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ при взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны четверо казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, казахстанцы подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозной экстремистской организации.
"В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 405 УК РК", - рассказали в КНБ.
Здесь добавили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.
Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.
Отметим, что согласно ст.405 УК РК:
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.
2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087798-knb-provel-obyski-v-almaty-i-dvuh-regionah-kazahstana/