КНБ провел обыски в Алматы и двух регионах Казахстана (видео)

17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях КНБ при взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны четверо казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, казахстанцы подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозной экстремистской организации.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 405 УК РК", - рассказали в КНБ.

Здесь добавили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.

Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Отметим, что согласно ст.405 УК РК:

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.