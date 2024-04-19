30 тыс. долларов нашли у гражданина Китая в Алматинской области

На таможенном посту "Калжат" в Алматинской области пресекли незаконный провоз иностранной валюты гражданином КНР, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов, 16 апреля был установлен факт незаконного провоза наличной иностранной валюты в размере 30 тыс. долларов США.

Нарушение выявили должностные лица таможенного поста и военнослужащие пограничной службы КНБ РК в ходе проведения совместного таможенного досмотра ручного багажа физических лиц.

По установленному факту возбуждено административное производство по ч.3 ст.551 КоАП РК. В доход бюджета взыскан штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

"После оплаты штрафа наличные деньги возвращены гражданину иностранного государства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на официальном сайте КГД МФ РК, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Отметим, что по ч.3 ст.551 КоАП РК недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП.

Ранее на границе у двух казахстанцев обнаружили несколько тысяч незадекларированных долларов США, которые они хотели вывезти из страны. На таможенном посту "Хоргос" в области Жетісу у одного гражданина нашли 45 тыс. долларов США, а у второго - 2,6 млн тенге и 5 тыс. долларов США.