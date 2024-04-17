45,5 млн тенге незаконно заработали на дорожной разметке в Актобе

В Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных денег, выделенных на нанесение дорожной разметки, передает NUR.KZ со ссылкой прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в 2023 году между КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" и одним из ТОО был заключен договор о выполнении разметки на дорогах Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге.

После завершения всех работ по договору заказчиком указанная сумма была полностью оплачена.

В соответствии с условиями договора в течение 3-месячного гарантийного срока товарищество обязалось за свой счет восстанавливать поврежденную разметку.

"Однако проверкой установлено, что Центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенной разметки в течение гарантийного срока", - сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследования по ч.1 ст.361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время уголовное дело для производства досудебного расследования и принятия процессуального решения передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.

В соответствии с ч.1 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее прокуратура в Карагандинской области в результате анализа в сфере расходования бюджетных средств отменила 54 госзакупки на общую сумму 27,3 млрд тенге. Например, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхаша проводил государственные закупки без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.