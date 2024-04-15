Очередное видео жестокого избиения женщины сняли в Казахстане

В Алматинской области полицейские установили и задержали мужчину, безжалостно избившего свою супругу. Ему грозит уголовное наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео избиения женщины появилось в соцсетях. На кадрах мужчина в алкогольном опьянении бьет руками и пинает ногами лежащую на полу супругу. Женщина в слезах забивается под стол. Свои действие "герой" ролика сопровождает нецензурными выражениями.

"Прислали видеозапись жестокого избиения женщины в Казахстане. Сотрудников полиции просим найти и привлечь к ответственности человека на видео", - указывается в подписи к опубликованным кадрам.

Как выяснилось, видео записали в одном из населенных пунктов Алматинской области. Полиции удалось установить и задержать семейного дебошира, которым оказался 45-летний житель Карасайского района.

По факту правоохранители возбудили уголовное производство, предусмотренное п.3 ч.2 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

"В ходе оперативно розыскных мероприятий был установлен и доставлен в УП Карасайского района гражданин 1979 года рождения. В настоящее время в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. После проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством областной полиции.

Отметим, что по п.3 ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сегодня в Казахстане официально было ужесточено наказание за бытовое насилие. Глава государства подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью.

Ранее жестокое избиение женщины прямо на улице в Алматы попало на видео. Кадры были опубликованы в социальных сетях. По данному факту сотрудники полиции провели проверку. Собранные материалы направили в суд для привлечения напавшего к ответственности.