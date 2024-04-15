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Расследование в отношении руководства школы проводят в Шымкенте

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В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении руководства школы, которое подозревают в хищении 6,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

По информации официального сайта надзорного органа, прокуратурой района Туран в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге.

"Данные денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставки угля в период на 2022-2023 годы.

Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность (мертвые души)", - рассказали в прокуратуре Шымкента.

В ведомстве сообщили, что в отношении руководства школы начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Иную информацию в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК в надзорном органе не разглашают.

Добавим, что согласно п.1 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом, - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084813-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovodstva-shkoly-provodyat-v-shymkente/

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