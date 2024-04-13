Военного задержали в Астане по подозрению в развращении малолетних

Расследование в отношении военнослужащего Министерства обороны РК начато в Астане по подозрению в развращении малолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Центральным РВСУ МВД РК начато расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Министерства обороны по ст. 124 ч.2 УК. Подозреваемый водворен в ИВС. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно части 2 статьи 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении малолетней (малолетнего) родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее (его) воспитанию, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.