Пять человек погибли при нападении с ножом в торговом центре в Австралии
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На посетителей торгового центра в Сиднее напал мужчина с ножом - пять человек погибли, заявили в полиции. Нападавшего ликвидировали в ходе задержания.
Трагедия произошла в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, пишет Sydney Morning Herald.
В полиции сообщили, что мужчина действовал в одиночку и убил пять человек в ходе нападения с ножом. Об этом заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук.
Также сообщается, что нападавшего ликвидировали, его личность пока не установлена.
Очевидцы заявили, что в здании были слышны выстрелы.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о произошедшем нападении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084222-pyat-chelovek-pogibli-pri-napadenii-s-nozhom-v-torgovom-tsentre-v-avstralii/