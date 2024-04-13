Пять человек погибли при нападении с ножом в торговом центре в Австралии

На посетителей торгового центра в Сиднее напал мужчина с ножом - пять человек погибли, заявили в полиции. Нападавшего ликвидировали в ходе задержания.

Трагедия произошла в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, пишет Sydney Morning Herald.

В полиции сообщили, что мужчина действовал в одиночку и убил пять человек в ходе нападения с ножом. Об этом заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук.

Также сообщается, что нападавшего ликвидировали, его личность пока не установлена.

Очевидцы заявили, что в здании были слышны выстрелы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о произошедшем нападении.