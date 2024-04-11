Задержание миграционных полицейских в Таразе: в КНБ рассказали подробности
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В КНБ рассказали подробности о задержании двух сотрудников миграционной службы управления полиции в Таразе, которых подозревают в получении взятки, передает NUR.KZ.
10 апреля департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы управления полиции Тараза.
В Telegram-канале Комитета сообщается, что их подозревают в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
Согласно части 3 статьи 366 УК РК, получение взятки наказывается:
- штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки;
- либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
Также следует конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083304-nelegalam-nezakonno-pokrovitelstvovali-za-500-tys-tenge-v-taraze/