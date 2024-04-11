Сотрудников миграционной службы задержали в Таразе

В Сети появилась информация о том, что в Таразе задержали руководителей миграционной службы. Распространяемое сообщение прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что руководителей миграционной службы Тараза только что задержали со взяткой", - говорится в Сети.

Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

"10 апреля 2024 года ДКНБ совместно с УСБ ДП Жамбылской области задержаны двое сотрудников миграционной службы УП Тараза по подозрению в получении незаконного вознаграждения. Возбуждено уголовное дело. Наряду с этим проводится служебная проверка", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Напомним, недавно в Сети также появилась информация о том, что в Жамбылской области при получении взятки задержаны два подполковника полиции. Указывалось, что они якобы взяли деньги за непривлечение к уголовной ответственности гражданина по делу о наркотиках.

В Агентстве по противодействию коррупции РК подтвердили, что в отношении начальников отделений Межрайонного отдела по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области проводится досудебное расследование. При этом в ведомстве не уточнили, задерживали ли подозреваемых.