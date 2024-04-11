Командира корабля осудили в Актобе

Со сторожевого корабля погранслужбы сливали топливо и продавали. За хищение осудили командира судна и старшину пункта маневренного базирования "Абай" береговой охраны, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Военного суда Актюбинского гарнизона.

Из обвинения следует, что старшина пункта маневренного базирования "Абай" береговой охраны погранслужбы предложил командиру пограничного сторожевого корабля незаконно слить с его судна часть топлива и продать его, тот согласился.

Во время боевого дежурства по охране госграницы командир нарушил правила, отклонился от заданного маршрута и направил пограничный корабль на пункт маневренного базирования "Абай". Там же часть топлива с корабля слили в резервуар баржи, а позже старшина и командир продали его по заниженным ценам жителям Мангистауской области. При этом для перевозки топлива на территорию режимного объекта незаконно заезжали большегрузы.

В итоге преступные действия старшины и командиры выявили. Они оказались на скамье подсудимых по обвинению в хищении вверенного чужого имущества (п.2 ч.3 ст.189 УК РК).

Судили их в Военном суде Актюбинского гарнизона. Как следует из заключения судебно-экономической экспертизы, с пограничного корабля незаконно слили топливо на общую сумму 3 млн 416 тыс. тенге.

Обвиняемый старшина вину не признал. С его слов, при ремонте неисправного крана на барже для слива топлива и заливки обратно использовал транспорт жителей ближайшего села Курык. Понимал, что незаконно запускает их на территорию, но так надо было из-за неотложности ремонта. В итоге проблему устранил своими силами и забыл доложить об этом руководству. Уверял, что топливо никому не продавал.

Обвиняемый в хищении командир корабля также заявил в суде, что преступление не совершал. По его версии, он приплыл на ПМБ "Абай" по просьбе коллеги, чтобы проверить клапан. Для этого залили около 5 тонн топлива, а затем слили их обратно. Он не согласился с актами сверки по служебному расследованию, так как за некоторые периоды корабль вообще не выходил на дежурство.

Суд установил, что вина подсудимых в преступлении полностью доказана и отметил, что их действия поставили под угрозу охрану госграницы Казахстана. Старшину и командира приговорили к 3 годам колонии, лишили воинских званий и пожизненно запретили работать на госслужбе.

Добавим, что согласно п.2 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.