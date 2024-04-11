Мужчина с монтировкой в руках ограбил АЗС в Караганде ради трех SIM-карт

В Караганде задержали 36-летнего мужчину, который ограбил АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. При этом добычей мужчины стали только три SIM-карты.

По данным информационного медиа-портала Polisia.kz, 10 апреля полиция Караганды получила сообщение о грабеже на одной из местных АЗС. Потерпевшая 40-летняя кассир рассказала, что в 08.20 в помещение зашел мужчина в маске, который держал в руках рулетку и монтировку.

"Он, не говоря ни слова, прошел к стеллажу, забрал три упакованных SIM-карты и покинул помещение. При этом никак не отреагировал на крик кассира: "Стой!". Полицейские по горячим следам на одной из улиц города задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину. Вещественные доказательства изъяты", - сообщает полиция.

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее 21-летний алматинец был задержан по подозрению в совершении грабежа - преступление попало в объектив камеры наблюдения. Потерпевшая рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном стоимостью 300 тыс. тенге. Полицией был составлен фоторобот подозреваемого, помогли в этом и системы видеонаблюдения. Оказалось, что у подозреваемого уже была судимость за совершение кражи чужого имущества.

А в Семее с прилавка ювелирного павильона были похищены золотые изделия на сумму более 1 млн тенге. Неизвестный молодой человек с прилавка похитил четыре золотых цепи, после чего скрылся. Ущерб превысил 1 млн тенге. Позже полиция задержала 22-летнего местного жителя.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное: с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.