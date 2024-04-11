"Ломали витрины, били фонари": четверых мужчин задержали в Талдыкоргане (видео)

В Талдыкоргане полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в вандализме - поведение парней попало на камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, внимание инспекторов видеонаблюдения ЦОУ привлекла компания молодых людей, которые агрессивно вели себя ночью рядом с торговым центром.

"Вскоре они начали ломать витрины прилегающих к ТД овощных ларьков, бить рекламные щиты, фонари и автобусную остановку. Сотрудниками ЦОУ незамедлительно на место были направлены ближайшие наряды полиции", – отметил начальник ЦОУ УП города Талдыкоргана Айдын Ибраев.

Четверых вандалов задержали на месте.

"Молодые парни, увидев стражей порядка, пытались скрыться. Но их попытки оказались тщетными. Правонарушители были задержаны патрульными полицейскими и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Причиненный материальный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме", – добавил Ибраев.

Ранее мы сообщали о 30-летнем жителе столицы, которого оштрафовали за разбитую остановку.

А костанайцу, разбившему дверь в теплом остановочном павильоне, также пришлось оплатить штраф и за свой счет восстановить дверь.